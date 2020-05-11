У Кривому Розі горіла автівка

За викликом направлено чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників встановлено, що займання виникло у моторному відсіку легкового автомобіля, який розташовувався у металевому гаражі.

Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля Volkswagen Touareg на площі 2 кв. метри.

Пожежу локалізовано о 17:10 та ліквідовано о 17:22.

До ліквідації пожежі залучено 6 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час руху загорівся автобус, двоє осіб отримали опіки.