У Кривому Розі горіла автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні о 16:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на вулиці Грибоєдова Покровського району міста Кривий Ріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За викликом направлено чергове відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників встановлено, що займання виникло у моторному відсіку легкового автомобіля, який розташовувався у металевому гаражі.
Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля Volkswagen Touareg на площі 2 кв. метри.
Пожежу локалізовано о 17:10 та ліквідовано о 17:22.
До ліквідації пожежі залучено 6 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, у Кривому Розі під час руху загорівся автобус, двоє осіб отримали опіки.