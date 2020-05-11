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На Дніпропетровщині згоріли господарчі споруди

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні о 16:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Каховській Металургійного району міста Кривий Ріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині згоріли господарчі споруди

За вказаною адресою направлено чергові відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області.

По прибуттю до місця вогнеборці встановили, що займання виникло у господарчих спорудах.

Вогнем знищено дві господарчі споруди та пошкоджено дах двох споруд. Загальна площа пожежі становить 60 кв. метри .

Пожежу локалізовано о 17:12 та ліквідовано о 17:55.

Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння займання залучено 8 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Нагадаємо, у Кривому Розі горіла автівка.

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