На Дніпропетровщині згоріли господарчі споруди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні о 16:40 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Каховській Металургійного району міста Кривий Ріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено чергові відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області.
По прибуттю до місця вогнеборці встановили, що займання виникло у господарчих спорудах.
Вогнем знищено дві господарчі споруди та пошкоджено дах двох споруд. Загальна площа пожежі становить 60 кв. метри .
Пожежу локалізовано о 17:12 та ліквідовано о 17:55.
Загиблих та постраждалих немає.
До гасіння займання залучено 8 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Нагадаємо, у Кривому Розі горіла автівка.