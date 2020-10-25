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В Черкасской области "шутник" сообщил об отсутствии печатей на бюллетенях: составлен протокол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Правоохранители Черкасской области составили административный протокол на 28-летнего мужчину за ложный вызов полиции на избирательный участок в Золотоношском районе. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, передает УНН.

"25 октября, около 17 часов, в полицию позвонил 28-летний житель Золотоноши и сообщил, что на одном из избирательных участков отсутствуют печати на бюллетенях. Следственно-оперативная группа прибыла по вызову и только потом выяснила, что заявитель пошутил. Разобравшись в ситуации, полицейские составили в отношении "шутника" административный протокол по ст. 183 КУпАП "Заведомо ложный вызов специальных служб", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что сейчас мужчине грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, по состоянию на 21:00 25 октября в Украине было открыто 77 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса.

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