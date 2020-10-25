На Черкащині “жартівник” повідомив про відсутність печаток на бюлетенях: складено протокол

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці Черкащини склали адміністративний протокол на 28-річного чоловіка за неправдивий виклик поліції на виборчу дільницю в Золотоніському районі. Про це інформує сектор комунікації поліції Черкаської області, передає УНН.

“25 жовтня, близько 17-ї години, до поліції зателефонував 28-річний житель Золотоноші та повідомив, що на одній із виборчих дільниць відсутні печатки на бюлетенях. Слідчо-оперативна група прибула за викликом й лише потім з’ясувала, що заявник пожартував. Розібравшись у ситуації, поліціянти склали відносно “жартівника” адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП “Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб”, — повідомили правоохоронці.

Зазначається, що наразі чоловіку загрожує покарання у виді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, станом на 21:00 25 жовтня в Україні було відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.

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