На Буковине зафиксированы 87 новых случаев COVID-19: на следующей неделе ограничат доступ к кладбищам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на вечер 22 апреля на Буковине официально подтверждено еще 87 случаев заражений коронавирусом. Черновицкий областной лабораторный центр исследовал около трехсот образцов. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“На Буковине сегодня, 22 апреля, официально подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал около трехсот образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1140 человек”, — написал он на своей странице Facebook.
“Кровати в медицинских учреждениях, которые отведены для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. Если больные займут их все, в области развернут дополнительные госпитальные базы. В больницах Буковины также 82 аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас к ИВЛ подключены шесть пациентов”, — добавил председатель ОГА.
“Число буковинцев, которым оказывают помощь в медицинских учреждениях, является вдвое ниже среднестатистического всеукраинского показателя. Подавляющее большинство больных на коронавирус успешно лечится дома”, — отметил Осачук.
Он отметил, что с следующее воскресенье доступ ко всем кладбищ ограничат. “Традиционные поминальные обряды буковинцев просят отложить на период после завершения карантина”, — резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.