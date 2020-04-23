На Буковине зафиксированы 87 новых случаев COVID-19: на следующей неделе ограничат доступ к кладбищам

“На Буковине сегодня, 22 апреля, официально подтверждены еще 87 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал около трехсот образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1140 человек”, — написал он на своей странице Facebook.

“Кровати в медицинских учреждениях, которые отведены для лечения больных COVID-19, сегодня заполнены на 37%. Если больные займут их все, в области развернут дополнительные госпитальные базы. В больницах Буковины также 82 аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас к ИВЛ подключены шесть пациентов”, — добавил председатель ОГА.

“Число буковинцев, которым оказывают помощь в медицинских учреждениях, является вдвое ниже среднестатистического всеукраинского показателя. Подавляющее большинство больных на коронавирус успешно лечится дома”, — отметил Осачук.

Он отметил, что с следующее воскресенье доступ ко всем кладбищ ограничат. “Традиционные поминальные обряды буковинцев просят отложить на период после завершения карантина”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.