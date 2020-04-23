На Буковині зафіксовано 87 нових випадків COVID-19: з наступного тижня обмежать доступ до кладовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Станом на вечір 22 квітня на Буковині офіційно підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом. Чернівецький обласний лабораторний центр дослідив близько трьохсот зразків. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“На Буковині сьогодні, 22 квітня, офіційно підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив близько трьохсот зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1140 осіб”, — написав він на своїй сторінці Facebook.
“Ліжка у медичних закладах, які відведено для лікування хворих на COVID-19, сьогодні заповнені на 37%. Якщо недужі займуть їх усі, в області розгорнуть додаткові госпітальні бази. У лікарнях Буковини також є 82 апарати штучної вентиляції легень. Наразі до ШВЛ підключені шестеро пацієнтів”, — додав голова ОДА.
“Число буковинців, яким надають допомогу у медичних закладах, є удвічі нижчим за середньостатистичний загальноукраїнський показник. Переважна більшість недужих на коронавірус успішно лікується вдома”, — зазначив Осачук.
Він зазначив, що з наступної неділі доступ до всіх цвинтарів обмежать. “Традиційні поминальні обряди буковинців просять відкласти на період після завершення карантину”, — резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.