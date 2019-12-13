На Буковине водитель на скорости сбил 18-летнюю на переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На Буковине водитель на автомобиле не выбрал безопасную скорость и сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим в селе Коровия полиция получила вечером 12 декабря.
На месте правоохранители установили, что 47-летний водитель автомобиля Renault Kangoo не выбрал безопасную скорость, не учел дорожной обстановки и допустил наезд на 18-летнюю жительницу села Опришены, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Предварительно, в ДТП девушка-пешеход получила перелом левой голени, политравму и сотрясение головного мозга. С многочисленными травмами она госпитализирована в больницу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование. Для выяснения всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.
Напомним, под Житомиром легковушка насмерть сбила пешехода.