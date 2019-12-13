Під Житомиром легковик на смерть збив пішохода

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. На ділянці траси Київ-Чоп у Житомирській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 грудня близько 21:00 на автошляху Київ-Чоп у селі Глибочиці Житомирського району.

Попередньо, водій автомобіля Audi Q7, 37-річний житель Донеччини, рухаючись у напрямку м. Києва, здійснив наїзд на чоловіка, який знаходився на пішохідному переході.

Унаслідок ДТП пішохід, 42-річний житомирянин, загинув на місці події.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 30-річний чоловік. 

Українські Національні Новини

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