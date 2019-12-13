Під Житомиром легковик на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На ділянці траси Київ-Чоп у Житомирській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 грудня близько 21:00 на автошляху Київ-Чоп у селі Глибочиці Житомирського району.
Попередньо, водій автомобіля Audi Q7, 37-річний житель Донеччини, рухаючись у напрямку м. Києва, здійснив наїзд на чоловіка, який знаходився на пішохідному переході.
Унаслідок ДТП пішохід, 42-річний житомирянин, загинув на місці події.
Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває встановлення всіх обставин події.
Нагадаємо, у Київській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 30-річний чоловік.