На Київщині водій легковика на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Київській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 30-річний чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Смертельна ДТП сталася 10 грудня, о 20.45, у селищі Чабани.
За кермом автомобіля KIA Sorento, який скоїв наїзд на пішохода, знаходився 55-річний киянин.
Тіло 30-річного потерпілого направлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, експерти, медики.
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