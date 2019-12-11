На Київщині водій легковика на смерть збив пішохода

Смертельна ДТП сталася 10 грудня, о 20.45, у селищі Чабани.

За кермом автомобіля KIA Sorento, який скоїв наїзд на пішохода, знаходився 55-річний киянин.

Тіло 30-річного потерпілого направлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, експерти, медики.

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