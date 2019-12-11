В Киевской области водитель легковушки насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киевской области в результате наезда легкового автомобиля погиб 30-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Смертельное ДТП произошло 10 декабря, в 20.45, в поселке Чабаны.
За рулем автомобиля KIA Sorento, который совершил наезд на пешехода, находился 55-летний киевлянин.
Тело 30-летнего потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
На месте происшествия работали сотрудники Следственного управления полиции Киевской области, эксперты, медики.
Напомним, автомобиль сбил двух девушек в Кропивницком.