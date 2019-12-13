Под Житомиром легковушка насмерть сбила пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На участке трассы Киев-Чоп в Житомирской области в результате наезда легкового автомобиля погиб человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 декабря около 21:00 на автодороге Киев-Чоп в селе Глубочицы Житомирского района.
Предварительно, водитель автомобиля Audi Q7, 37-летний житель Донецкой области, двигаясь в направлении г. Киева, совершил наезд на мужчину, который находился на пешеходном переходе.
В результате ДТП пешеход, 42-летний житель Житомира, погиб на месте происшествия.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Киевской области в результате наезда легкового автомобиля погиб 30-летний мужчина.