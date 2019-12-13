На Буковині водій на швидкості збив 18-річну на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Буковині водій на автомобілі не вибрав безпечної швидкості і збив 18-річну дівчину на пішохідному переході. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим у селі Коровія поліція отримала увечері 12-го грудня.
На місці правоохоронці встановили, що 47-річний водій автомобіля Renault Kangoo не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 18-річну жительку села Опришени, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Попередньо, під час ДТП дівчина-пішохід отримала перелом лівої гомілки, політравму та струс головного мозку. З численними травмами її госпіталізовано до лікарні.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. Для з’ясування всіх обставин автопригоди призначено низку експертиз.
Нагадаємо, під Житомиром легковик на смерть збив пішохода.