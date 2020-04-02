На Буковине выявлено 28 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Черновицкой области сегодня, 2 апреля, официально подтверждено 28 случаев заражения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
“Среди инфицированных — трое детей и девять человек — старше 55 лет”, — написал Осачук.
Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 171 человек.
География распространения новых случаев:
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- Черновцы — 5
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- Глыбока- 4
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- Банчены Герцаевского района — 3
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- Большой Кучуров Сторожинецкого района — 2
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- Кицмань — 2
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- Малиновка Новоселицкого района — 2
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- Заставна — 1
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- Грозинцы Хотинского района — 1
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- Станивцы Глыбоцкого района — 1
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- Остриця Герцаевского района — 1
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- Путила — 1
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- Киселицы Путильского района — 1
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- Буераки Герцаевского района — 1
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- Хотин — 1
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- Волока Глыбоцкого района — 1
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- Верхние Шеровцы Заставнивского района — 1
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Так, по информации Осачука, сегодня в городе Черновцы 21 человек болеет COVID-19 и 134 больных — в районах области.
Он отметил, что сегодня также впервые два случая коронавируса обнаружили в Путильском районе.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
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