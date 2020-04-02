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На Буковині виявлено 28 нових випадків коронавірусу

На Буковині виявлено 28 нових випадків коронавірусу

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні, 2 квітня, офіційно підтверджено 28 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

“Серед інфікованих — троє дітей та дев’ятеро людей — старше 55 років”, — написав Осачук.

Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 171 особу.

Географія поширення нових випадків:

  • Чернівці — 5
  • Глибока — 4
  • Банчени Герцаївського району — 3
  • Великий Кучурів Сторожинецького району — 2
  • Кіцмань — 2
  • Малинівка Новоселицького району — 2
  • Заставна — 1
  • Грозинці Хотинського району — 1
  • Станівці Глибоцького району — 1
  • Остриця Герцаївського району — 1
  • Путила — 1
  • Киселиці Путильського району — 1
  • Байраки Герцаївського району — 1
  • Хотин — 1
  • Волока Глибоцького району — 1
  • Горішні Шерівці Заставнівського району — 1

Так, за інформацією Осачука, сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та 134 недужих — у районах області.

Він зазначив, що сьогодні також уперше два випадки коронавірусу виявили у Путильському районі.

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за мільйон осіб

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