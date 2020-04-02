На Буковині виявлено 28 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні, 2 квітня, офіційно підтверджено 28 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
“Серед інфікованих — троє дітей та дев’ятеро людей — старше 55 років”, — написав Осачук.
Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 171 особу.
Географія поширення нових випадків:
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- Чернівці — 5
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- Глибока — 4
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- Банчени Герцаївського району — 3
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- Великий Кучурів Сторожинецького району — 2
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- Кіцмань — 2
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- Малинівка Новоселицького району — 2
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- Заставна — 1
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- Грозинці Хотинського району — 1
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- Станівці Глибоцького району — 1
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- Остриця Герцаївського району — 1
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- Путила — 1
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- Киселиці Путильського району — 1
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- Байраки Герцаївського району — 1
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- Хотин — 1
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- Волока Глибоцького району — 1
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- Горішні Шерівці Заставнівського району — 1
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Так, за інформацією Осачука, сьогодні у місті Чернівці 21 особа хворіє на COVID-19 та 134 недужих — у районах області.
Він зазначив, що сьогодні також уперше два випадки коронавірусу виявили у Путильському районі.
Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
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