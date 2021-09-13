На Буковине обнаружили 174 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Черновицкой области за 13 сентября зафиксировали 174 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 47 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 83 998 случаев болезни. За последние сутки 47 человек выздоровели, 79 002 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1892 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 854 ПЦР-исследования и 465 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 317 824 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 360 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.