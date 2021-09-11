В Україні вже 2,314 млн випадків COVID-19, за добу - 3 869

Цитата

“За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 387, медпрацівників — 76)”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано — 1 102 особи;

◾️ летальних випадків — 69;

◾️ одужало — 1 738 осіб.

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР — 33 162 особи,

◾️ методом ІФА — 7 879 осіб,

◾️ експрес-тестами — 24 364 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло — 2 314 423 особи;

◾️ одужало — 2 220 611 осіб;

◾️ летальних випадків — 54 320;

◾️ проведено ПЛР-тестувань — 12 250 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.

В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.