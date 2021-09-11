В Украине уже 2,314 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 869

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,314 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 сентября, - более 3,8 тысяч, что на уровне показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, что несколько больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.