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В Україні вже 2,317 млн випадків COVID-19, за добу - 1 205

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,317 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 вересня, - 1,2 тисячі, суттєве зменшення проти показника днем раніше, однак традиційне на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 830 осіб, що також менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 12 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 833 особи;
  • летальних випадків – 18;
  • одужало – 758 осіб.
  • протестовано: методом ПЛР – 10 668 осіб, методом ІФА – 1 659 осіб, експрес-тестами – 9 147 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 317 824 особи;
  • одужало – 2 221 868 осіб;
  • летальних випадків – 54 360;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 279 748.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 149, медпрацівників – 23.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

В Україні посилення карантину можливе вже у вересні. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.

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