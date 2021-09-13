В Україні вже 2,317 млн випадків COVID-19, за добу - 1 205

КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,317 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 вересня, - 1,2 тисячі, суттєве зменшення проти показника днем раніше, однак традиційне на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 830 осіб, що також менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.