В Украине уже 2,317 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 205
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,317 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 сентября, - 1,2 тысячи, существенное уменьшение по сравнению с показателем днем ранее, однако традиционное на выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 830 человек, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 12 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 1205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 833 человека;
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- летальных исходов - 18;
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- выздоровели - 758 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 10 668 человек, методом ИФА - 1659 человек, экспресс-тестами - 9147 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 317 824 лица;
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- выздоровели - 2 221 868 человек;
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- летальных исходов - 54 360;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 279 748.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 149, медработников - 23.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.
В Украине усиление карантина возможно уже в сентябре. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.