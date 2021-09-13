В Украине уже 2,317 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 205

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,317 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 сентября, - 1,2 тысячи, существенное уменьшение по сравнению с показателем днем ранее, однако традиционное на выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 830 человек, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.