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На Буковине будут судить мужчину за изнасилование несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития

Киев • УНН

 • 12989 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. На Буковине будут судить 32-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и ограблении несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

На Буковине будут судить мужчину за изнасилование несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития

"В феврале этого года в полицию обратилась жительница Герци и сообщила, что неизвестный мужчина вступил в половые отношения с ее несовершеннолетней дочерью без согласия девушки. При этом, как указала заявительница, правонарушитель завладел мобильным телефоном ее дочери. Потерпевшая описала внешний вид обидчика и рассказала обстоятельства события. Сотрудники сектора ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП в Черновицкой области по описанию несовершеннолетней установили мужчину, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что им оказался 32-летний житель поселка Красноильск. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

"Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что подозреваемый причастен к совершению еще одного аналогичного уголовного преступления. В частности, в 2016 году он изнасиловал несовершеннолетнюю черновчанку и незаконно завладел ее ювелирными украшениями", - добавляется в сообщении.

Полицейские установили, что в обоих случаях нарушитель использовал общую схему: через социальные сети знакомился с несовершеннолетними девушками, которые имели нарушения интеллектуального развития и входил к ним в доверие. Мужчина назначал им свидание, использовал беспомощное состояние, вступал в половые отношения против их воли, после чего забирал у потерпевших ценные вещи и исчезал в неизвестном направлении.

"... следователи полиции направили обвинительный акт в отношении правонарушителя для рассмотрения в суд. Сейчас обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе", - суммируется в сообщении.

Буковинцу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мужчине, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки в черниговском ресторане, сообщено о подозрении.

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