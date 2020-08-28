Зґвалтування неповнолітньої у чернігівському ресторані: чоловіку повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Чоловіку, який підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини у чернігівському ресторані, повідомлено про підозру. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Чернігівській області.
Відповідаючи на питання, чи повідомлено чоловіку про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої у ресторані, у поліції відповіли: "Так".
"Підозрюваному повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи (3 статті 152 Кримінального кодексу України). Триває слідство", - додали у поліції.
Нагадаємо, у 27 серпня у Чернігові затримали раніше судимого чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні школярки у вбиральні ресторану.