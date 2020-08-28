Зґвалтування неповнолітньої у чернігівському ресторані: чоловіку повідомили про підозру

Відповідаючи на питання, чи повідомлено чоловіку про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої у ресторані, у поліції відповіли: "Так".

"Підозрюваному повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи (3 статті 152 Кримінального кодексу України). Триває слідство", - додали у поліції.

Нагадаємо, у 27 серпня у Чернігові затримали раніше судимого чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні школярки у вбиральні ресторану.