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У Чернігові чоловік зґвалтував школярку у вбиральні ресторану

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Чернігівська поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини у вбиральні місцевого закладу. Про це повідомляє сектор комунікації Чернігівської поліції, передає УНН.

У Чернігові чоловік зґвалтував школярку у вбиральні ресторану

"27 серпня близько 8-ї ранку до Чернігівського відділу поліції надійшло повідомлення, що в туалеті одного з ресторанів у центрі міста чоловік зґвалтував 17-річну дівчину. Поліцейські встановили, що 27-річний мешканець Куликівського району напав на дівчину у вбиральні. Працівники закладу прибігли на крики дівчини і викликали поліцію", - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що зловмисника затримали та передали слідчо-оперативній групі поліції, що негайно прибула на місце події.

"Підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник раніше відбував покарання за майновий злочин", - зазначили у відділі комунікації.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті вночі 10 серпня зґвалтували 11-річну дівчину.

Українські Національні Новини

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