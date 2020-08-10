На Закарпатті зґвалтували 11-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Закарпатті вночі 10 серпня зґвалтували 11-річну дівчину. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
"Прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури погоджено підозру жителю села Сімер у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч.4 ст. 152 КК України)", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у зґвалтуванні підозрюють 36-річного чоловіка. Зазначається, що він перебуває у родинному зв’язку з потерпілою.
"Підозрюваного затримано у порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Прокуратура відстоюватиме обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про що вже готується клопотання", – повідомили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої падчерки.