На Закарпатье изнасиловали 11-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На Закарпатье ночью 10 августа изнасиловали 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
“Прокурором Перечинского отдела Ужгородской местной прокуратуры согласовано подозрение жителю села Симер в изнасиловании лица, не достигшего 14 лет (ч.4 ст. 152 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, в изнасиловании подозревают 36-летнего мужчину. Отмечается, что он находится в родстве с потерпевшей.
“Подозреваемый задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Прокуратура будет отстаивать избрание ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей, о чем уже готовится ходатайство”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Николаевской области мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.