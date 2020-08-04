На Миколаївщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої падчерки

"Зі слів заявниці та її 13-річної доньки правоохоронцям стало відомо, що на початку тижня жінка пішла до магазину, а чоловік, скориставшись відсутністю матері, зґвалтував падчерку. Про те, що сталось, жінка дізналась за кілька днів та одразу звернулась до поліції", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі слідчими призначена низка необхідних експертиз.

"За погодженням із місцевою прокуратурою слідчі оголосили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України "Зґвалтування малолітньої особи", санкція статті передбачає покарання — від 8 до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом злочинцю буде обраний запобіжний захід", – повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у Сумах чоловік розбестив та зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою спілкувався у соцмережах.