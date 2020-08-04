В Николаевской области мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Жительница Николаевской области заявила, что сожитель изнасиловал ее 13-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
"Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что в начале недели женщина пошла в магазин, а мужчина, воспользовавшись отсутствием матери, изнасиловал падчерицу. О том, что произошло, женщина узнала через несколько дней и сразу обратилась в полицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователями назначен ряд необходимых экспертиз.
"По согласованию с местной прокуратурой следователи объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины "Изнасилование малолетнего лица", санкция статьи предусматривает наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время преступнику будет избрана мера пресечения", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в Сумах мужчина развратил и изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях.