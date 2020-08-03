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Чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою спілкувався у соцмережах — поліція

Чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою спілкувався у соцмережах — поліція

Київ • УНН

 • 38652 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Сумах чоловік розбестив та зґвалтував 9-річну дівчинку, з якою спілкувався у соцмережах. Підозрюваного у злочині нині затримано. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.

"31-річний житель Полтавської області "вийшов" на свою майбутню жертву через мережу Інтернет. Спочатку зловмисник певний час спілкувався з 9-річною дівчинкою у соцмережі, збираючи інформацію як про неї саму, так і про її оточення, а потім запропонував особисту зустріч", – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, прибувши до Сум, чоловік винайняв погодинно житло, а потім поїхав за дитиною, що проживає у селі неподалік обласного центру.

"Забравши малу і вчинивши на зйомній квартирі розпусні дії, він пригостив її у місцевому кафе смаколиками і відвіз додому. Більш того, підозрюваний продовжив писати дівчинці, домовляючись про наступну зустріч, на яку він просив привести подружку. Ця переписка вже відбувалась під контролем правоохоронців", – повідомили в поліції.

Зазначено, що 2 серпня правоохоронці Сумської області затримали чоловіка.

"Сьогодні затриманому погоджено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої) та ч. 4 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи) КК України. Наразі вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі", – проінформували в поліції.

Як повідомляв УНН, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку.

Українські Національні Новини

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