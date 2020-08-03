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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 58274 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103536 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 108456 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111555 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132863 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102353 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102630 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104646 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102121 просмотра

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Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях — полиция

Мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях — полиция

Киев  •  УНН

 • 38651 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Сумах мужчина развратил и изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой общался в соцсетях. Подозреваемый в преступлении сейчас задержан. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

"31-летний житель Полтавской области "вышел" на свою будущую жертву через сеть Интернет. Сначала злоумышленник некоторое время общался с 9-летней девочкой в соцсети, собирая информацию как о ней самой, так и о ее окружении, а затем предложил личную встречу", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, прибыв в Сумы, мужчина снял почасово жилье, а потом поехал за ребенком, проживающим в селе недалеко от областного центра.

"Забрав малышку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе сладостями и отвез домой. Более того, подозреваемый продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей", - сообщили в полиции.

Отмечается, что 2 августа правоохранители Сумской области задержали мужчину.

"Сегодня задержанному согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.

Как сообщал УНН, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину.

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