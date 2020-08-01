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У поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися згвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали

У поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися згвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали

Київ • УНН

 • 58846 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У купе поїзду "Маріуполь-Київ" напали і спробували згвалтувати жінку. Про обставини інциденту та інформацію про нападника оприлюднив на особистій сторінці у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує УНН.

"Виродок, який побив і намагався згвалтувати Анастасію Лугову цієї ночі у потязі "Маріуполь - Київ", був сьогодні затриманий поліцією. Поліція і прокуратура готує йому підозра за статтями - нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування. Поліція і прокуратура проситиме суддю вибрати запобіжний захід у вигляді арешту без права виходу під заставу, так як ця людина просто небезпечна для оточуючих", - повідомив Геращенко.

Зазначається, що раніше, уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

"З точки зору безпеки було б правильно щоб адміністрація "Укрзалізниці" на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони для супроводу основних маршрутів прямування пасажирських поїздів", - резюмував заступник очільника МВС.

Зазначимо, Анастасія Лугова опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу згвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ". 

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві чоловіка підозрюють у зґвалтуванні жінки в Гідропарку.

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