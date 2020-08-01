В поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В купе поезда "Мариуполь-Киев" напали и пытались изнасиловать женщину. Об обстоятельствах инцидента и информацию о нападавшем обнародовал на личной странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.
"Ублюдок, избивший и пытавшийся изнасиловать Анастасию Луговую этой ночью в поезде "Мариуполь - Киев", был сегодня задержан полицией. Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - сообщил Геращенко.
Отмечается, что ранее, уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).
"С точки зрения безопасности было бы правильно чтоб администрация "Укрзалізниці" на оплачиваемой основе обеспечивала найм охраны для сопровождения основных маршрутов следования пассажирских поездов", - резюмировал заместитель главы МВД.
Отметим, Анастасия Луговая опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев".
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве мужчину подозревают в изнасиловании женщины в Гидропарке.