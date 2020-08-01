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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102325 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111553 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116439 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116295 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141036 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104125 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102821 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105086 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

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В поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В купе поезда "Мариуполь-Киев" напали и пытались изнасиловать женщину. Об обстоятельствах инцидента и информацию о нападавшем обнародовал на личной странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, информирует УНН.

"Ублюдок, избивший и пытавшийся изнасиловать Анастасию Луговую этой ночью в поезде "Мариуполь - Киев", был сегодня задержан полицией. Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - сообщил Геращенко.

Отмечается, что ранее, уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).

"С точки зрения безопасности было бы правильно чтоб администрация "Укрзалізниці" на оплачиваемой основе обеспечивала найм охраны для сопровождения основных маршрутов следования пассажирских поездов", - резюмировал заместитель главы МВД.

Отметим, Анастасия Луговая опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев".

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве мужчину подозревают в изнасиловании женщины в Гидропарке.

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