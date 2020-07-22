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У Києві чоловіка підозрюють у зґвалтуванні жінки в Гідропарку

У Києві чоловіка підозрюють у зґвалтуванні жінки в Гідропарку

Київ • УНН

 • 15351 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки у столичному Гідропарку. У скоєному затриманий зізнався, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“У Києві оперативники затримали чоловіка за підозрою у згвалтуванні жінки. Слідчі розпочали кримінальне провадження та проводять досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, до столичної поліції звернулася 37-річна громадянка, яка повідомила, що в парку на вулиці Верховинній її зґвалтували. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та кінолог зі службовим собакою, яким потерпіла надала детальний опис кривдника та його фото.

"Жінка познайомилася з чоловіком у Гідропарку. Після спільного відпочинку він запропонував провести її додому, але біля закинутої будівлі застосував силу та зґвалтував її. Провівши першочергові слідчі дії, ми затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Хмельницької області, 1990 року народження, який у скоєному зізнався", - розповіли у поліції.

Так, слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині 31-річному чоловіку, який підозрюється у зґвалтуванні 16-річної дівчини, обрали запобіжний захід - тримання від вартою.

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