Чоловіка на Донеччині арештували за зґвалтування неповнолітньої

"…обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 (розбійний напад) та ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої особи) КК України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ніч на 20 липня 2020 року 31-річний мешканець міста Краматорська, неодноразово судимий за корисливі злочини та зґвалтування, напав у місцевому парку на 16-річну дівчину, поваливши її на землю, здавив їй шию руками і відібрав мобільний телефон.

"Продовжуючи погрожувати безпорадній дитині фізичною розправою, чоловік зґвалтував її та з місця злочину зник, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями", - додається у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Скадовську Херсонської області розслідується зґвалтування та спроба вбивства чоловіка.