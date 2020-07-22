Чоловіка на Донеччині арештували за зґвалтування неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На Донеччині 31-річному чоловіку, який підозрюється у зґвалтуванні 16-річної дівчини, обрали запобіжний захід - тримання від вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"…обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187 (розбійний напад) та ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітньої особи) КК України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ніч на 20 липня 2020 року 31-річний мешканець міста Краматорська, неодноразово судимий за корисливі злочини та зґвалтування, напав у місцевому парку на 16-річну дівчину, поваливши її на землю, здавив їй шию руками і відібрав мобільний телефон.
"Продовжуючи погрожувати безпорадній дитині фізичною розправою, чоловік зґвалтував її та з місця злочину зник, проте невдовзі був затриманий правоохоронцями", - додається у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Скадовську Херсонської області розслідується зґвалтування та спроба вбивства чоловіка.