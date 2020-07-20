У Скадовську зґвалтували та намагалися вбити чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Скадовську Херсонської області розслідується зґвалтування та спроба вбивства чоловіка. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Наразі підозрюваний затриманий. Попередньо, слідством встановлено, що чоловік зґвалтував місцевого жителя (1964 року народження), після чого спробував вбити жертву, вдаривши по голові камінням. Однак потерпілий вижив. Його у непритомному стані виявили неподалік від однієї зі спортивних баз у Скадовську.
Потерпілого з травмами було госпіталізовано. Підозрюваного затримано. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, в Одесі поліцейському повідомили про підозру у зґвалтуванні школярки.