В Скадовске изнасиловали и пытались убить мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Скадовске Херсонской области расследуется изнасилование и попытка убийства мужчины. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Сейчас подозреваемый задержан. Предварительно, следствием установлено, что мужчина изнасиловал местного жителя (1964 года рождения), после чего попытался убить жертву, ударив по голове камнями. Однако пострадавший выжил. Его в бессознательном состоянии обнаружили неподалеку от одной из спортивных баз в Скадовске.
Пострадавший с травмами был госпитализирован. Подозреваемый задержан. Следствие по делу продолжается.
Напомним, в Одессе полицейском сообщили о подозрении в изнасиловании школьницы.