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В Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні школярки

В Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні школярки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. В Одесі повідомили про підозру поліцейському у зґвалтуванні школярки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, спільно з Одеським управлінням ДВБ Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Одеської області, повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції у місті Одесі", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що неповнолітня дівчина познайомилася з підозрюваним наприкінці січня 2020 року, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту. Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з її донькою провели бесіду.

"11 лютого підозрюваний, який на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту", - додається у повідомленні.

За кілька днів потерпіла наважилася розповісти про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою до правоохоронців.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань проводили розслідування за фактом зґвалтування правоохоронцем неповнолітньої дівчини.

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