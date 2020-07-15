В Одесі поліцейського підозрюють у зґвалтуванні школярки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В Одесі повідомили про підозру поліцейському у зґвалтуванні школярки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, спільно з Одеським управлінням ДВБ Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури Одеської області, повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції у місті Одесі", - сказано у повідомленні.
Слідством встановлено, що неповнолітня дівчина познайомилася з підозрюваним наприкінці січня 2020 року, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту. Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з її донькою провели бесіду.
"11 лютого підозрюваний, який на той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції, змусив неповнолітню поїхати до нього додому, де зґвалтував її, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту", - додається у повідомленні.
За кілька днів потерпіла наважилася розповісти про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою до правоохоронців.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань проводили розслідування за фактом зґвалтування правоохоронцем неповнолітньої дівчини.