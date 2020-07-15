В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании школьницы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Одессе сообщили о подозрении полицейскому в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, совместно с Одесским управлением ДВБ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в городе Одессе", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что несовершеннолетняя девушка познакомилась с подозреваемым в конце января 2020 года года, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта. Правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с ее дочерью провели беседу.
"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", - добавляется в сообщении.
За несколько дней потерпевшая решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением к правоохранителям.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований проводили расследование по факту изнасилования правоохранителя несовершеннолетней девушки.