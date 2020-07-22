Мужчину в Донецкой области арестовали за изнасилование несовершеннолетней

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98996 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104674 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130771 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109679 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129872 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101822 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102522 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104363 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Мужчину в Донецкой области арестовали за изнасилование несовершеннолетней

Мужчину в Донецкой области арестовали за изнасилование несовершеннолетней

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В Донецкой области 31-летнему мужчине, который подозревается в изнасиловании 16-летней девушки, избрана мера пресечения - содержание под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"... избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в ночь на 20 июля 2020 года 31-летний житель города Краматорска, неоднократно судимый за корыстные преступления и изнасилования, напал в местном парке на 16-летнюю девушку, повалив ее на землю, сдавил ей шею руками и отобрал мобильный телефон.

"Продолжая угрожать беспомощному ребенку физической расправой, мужчина изнасиловал ее и с места преступления скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями", - добавляется в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Скадовске Херсонской области расследуется изнасилование и попытка убийства мужчины.

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