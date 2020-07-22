Мужчину в Донецкой области арестовали за изнасилование несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Донецкой области 31-летнему мужчине, который подозревается в изнасиловании 16-летней девушки, избрана мера пресечения - содержание под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"... избрана мера пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) УК Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в ночь на 20 июля 2020 года 31-летний житель города Краматорска, неоднократно судимый за корыстные преступления и изнасилования, напал в местном парке на 16-летнюю девушку, повалив ее на землю, сдавил ей шею руками и отобрал мобильный телефон.
"Продолжая угрожать беспомощному ребенку физической расправой, мужчина изнасиловал ее и с места преступления скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями", - добавляется в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Скадовске Херсонской области расследуется изнасилование и попытка убийства мужчины.