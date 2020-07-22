В Киеве мужчину подозревают в изнасиловании женщины в Гидропарке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины в столичном Гидропарке. В содеянном задержанный признался, открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"В Киеве оперативники задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины. Следователи начали уголовное производство и проводят досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.
Отмечается, в столичную полицию обратилась 37-летняя гражданка, которая сообщила, что в парке на улице Верховинной ее изнасиловали. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой, которым потерпевшая предоставила детальное описание обидчика и его фото.
"Женщина познакомилась с мужчиной в Гидропарке. После совместного отдыха он предложил провести ее домой, но у заброшенного здания применил силу и изнасиловал ее. Проведя первоочередные следственные действия, мы задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Хмельницкой области, 1990 года рождения, который в содеянном сознался", - рассказали в полиции.
Так, следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Донецкой области 31-летнему мужчине, который подозревается в изнасиловании 16-летней девушки, избрана мера пресечения - содержание под стражей.