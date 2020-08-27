В Чернигове мужчина изнасиловал школьницу в туалете ресторана

"27 августа около 8 утра в Черниговский отдел полиции поступило сообщение, что в туалете одного из ресторанов в центре города мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку. Полицейские установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на девушку в туалете. Работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что злоумышленника задержали и передали следственно-оперативной группе полиции, которая немедленно прибыла на место происшествия.

"Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители выяснили, что злоумышленник ранее отбывал наказание за имущественное преступление", - отметили в отделе коммуникации.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица), наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, на Закарпатье ночью 10 августа изнасиловали 11-летнюю девочку.