Изнасилование несовершеннолетней в черниговском ресторане: мужчине сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Мужчине, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки в черниговском ресторане, сообщено о подозрении. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Черниговской области.
Отвечая на вопрос, сообщено ли мужчине о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней в ресторане, в полиции ответили: "Да".
"Подозреваемому сообщено о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетнего лица (3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины). Ведется следствие", - добавили в полиции.
Напомним, в 27 августа в Чернигове задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы в туалете ресторана.