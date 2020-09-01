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На Буковині судитимуть чоловіка за зґвалтування неповнолітніх дівчат з порушеннями інтелектуального розвитку

Київ • УНН

 • 12989 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Буковині судитимуть 32-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні та пограбуванні неповнолітніх дівчат з порушеннями інтелектуального розвитку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.

На Буковині судитимуть чоловіка за зґвалтування неповнолітніх дівчат з порушеннями інтелектуального розвитку

"У лютому цього року до поліції звернулася жителька Герци і повідомила, що невідомий чоловік вступив у статеві зносини з її неповнолітньою донькою без згоди дівчини. При цьому, як вказала заявниця, правопорушник заволодів мобільним телефоном її доньки. Потерпіла описала зовнішній вигляд кривдника та розповіла обставини події. Співробітники сектору ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області за описом неповнолітньої встановили чоловіка, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ним виявився 32-річний житель селища Красноїльськ. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежів.

"Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що підозрюваний причетний до вчинення ще одного аналогічного кримінального правопорушення. Зокрема, у 2016 році він зґвалтував неповнолітню чернівчанку та незаконно заволодів її ювелірними прикрасами", - додається у повідомленні.

Поліцейські встановили, що в обох випадках порушник використовував спільну схему: через соціальні мережі знайомився з неповнолітніми дівчатами, що мали порушення інтелектуального розвитку та входив до них у довіру. Чоловік призначав їм побачення, використовував безпорадний стан, вступав у статеві зносини проти їх волі, після чого забирав у потерпілих цінні речі і зникав у невідомому напрямку.

"…слідчі поліції скерували обвинувальний акт відносно правопорушника для розгляду до суду. Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі", - підсумовується у повідомленні.

Буковинцю інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, чоловіку, який підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини у чернігівському ресторані, повідомлено про підозру.

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