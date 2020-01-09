На Буковине коклюшем заболели 9 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Черновицкой области зарегистрировано 9 случаев заболевания коклюшем среди детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Центра общественного здоровья в Facebook.
“Зарегистрировано 9 случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области. Самому младшему 2,5 месяца”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что за лицами, находившимися в контакте с больными, организовано медицинское наблюдение. В очаге начата комплекс противоэпидемических мероприятий.
Так, за 11 месяцев 2019 года, в Украине зарегистрировано 2063 случая коклюша. Уровень заболеваемости снизился на 2% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.
“В Украине в течение 11 месяцев 2019 года, планово прививки против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) лишь 74% детей”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок.