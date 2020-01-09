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На Буковині на кашлюк захворіли 9 дітей

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КИЇВ. 9 січня. УНН. У Чернівецькій області зареєстровано 9 випадків захворювання на кашлюк серед дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я у Facebook.

“Зареєстровано 9 випадків захворювання на кашлюк серед дітей у Чернівецькій області. Наймолодшій дитині 2,5 місяці”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за особами, які перебували у контакті з хворими, організовано медичне спостереження. В осередку розпочато комплекс протиепідемічних заходів.

Так, протягом 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2 063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період минулого року.

“В Україні, протягом 11 місяців 2019 року, планово вакциновано проти кашлюку, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині від кашлюку померла одномісячна дитина.

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