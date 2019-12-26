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Від кашлюку на Рівненщині померла одномісячна дитина

Від кашлюку на Рівненщині померла одномісячна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Рівненщині від кашлюку померла одномісячна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"24 грудня 2019 року на Рівненщині від кашлюку померла одномісячна дитина. Хлопчика 2 тижні лікували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні, проте його не вдалося врятувати. Діагноз був лабораторно підтверджений", - повідомили у МОЗ.

Як зазначається, кашлюк був ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.

"Хлопчик народився у багатодітній сім’ї та був шостою дитиною, проте, жодна дитина не мала рекомендованого щеплення через відмову батьків", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні чверть дітей віком до одного року не вакциновані від дифтерії і поліомієліту.

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