МОЗ: в Україні чверть дітей віком до одного року не вакциновані від дифтерії і поліомієліту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результати 11 місяців 2019 року, від таких інфекційних хвороб як кашлюк, дифтерія, правець та поліомієліт не мають щеплень більше 26% дітей до одного року. Про це під час круглого столу повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Охоплення щепленням від кашлюку, дифтерії, правцю дітей до 1 року життя. У нас зараз відсоток за 11 місяців 2019 року складає 73,7%, і насправді, лише за останній місяць ми маємо приріст близько 8%. Тобто це означає, що до кінця року буде більше 80%, і це буде найвищим показником з майже 2008 року", - повідомив Кузін.
Проте він зазначив, що серед дорослих рівень охоплення невисокий, і він складає 73.3%.
"По відношенню до поліомієліту, дітей до 1 року життя за 11 місяців поточного року: показник 72.8%, і він також є найвищим у період з 2013 року", - зазначив Кузін.
Зростання рівню довіри до вакцинації з перших днів життя дитини, керівник центру вбачає у охопленні щепленням від гепатиту В дітей до 1 року життя.
"Охоплення щепленням від гепатиту В дітей до 1 року життя. Маємо сказати, що у пологових відділеннях за перші 24 години показник складає 84.8% за підсумками 11 місяців 2019 року. Таке зростання свідчить про зростання рівню довіри до імунізації вакцинації з перших днів життя дитини", - додав Кузін.
Повідомляється, що найнижчі показники по вірусному гепатиту В, у країні фіксуються у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях.
По кору, паротиту, краснухи, у дітей до 1 року, за підсумками 11 місяців 2019 року, цей показник складає 84.1%.
Як раніше повідомляв УНН, у Німеччині збираються штрафувати за відмову від щеплення дітей від кору.