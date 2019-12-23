МОЗ: в Україні чверть дітей віком до одного року не вакциновані від дифтерії і поліомієліту

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результати 11 місяців 2019 року, від таких інфекційних хвороб як кашлюк, дифтерія, правець та поліомієліт не мають щеплень більше 26% дітей до одного року. Про це під час круглого столу повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.