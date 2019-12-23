Минздрав: в Украине четверть детей в возрасте до одного года не вакцинированы от дифтерии и полиомиелита

"Охват прививками от коклюша, дифтерии, столбняка детей до 1 года жизни. У нас сейчас процент за 11 месяцев 2019 составляет 73,7%, и на самом деле, только за последний месяц мы имеем прирост около 8%. То есть это означает, что в конца года будет более 80%, и это будет самым высоким показателем с почти 2008 года", - сообщил Кузин.

Однако он отметил, что среди взрослых уровень охвата невысокий, и он составляет 73.3%.

"По отношению к полиомиелиту, детей до 1 года жизни за 11 месяцев текущего года: показатель 72.8%, и он также является самым высоким в период с 2013 года", - отметил Кузин.

Рост уровня доверия к вакцинации с первых дней жизни ребенка руководитель центра видит в охвате прививками от гепатита В детей до 1 года жизни.

"Охват прививками от гепатита В детей до 1 года жизни. Надо сказать, что в родильных отделениях за первые 24 часа показатель составляет 84.8% по итогам 11 месяцев 2019 года. Такой рост свидетельствует о росте уровня доверия к иммунизации вакцинации с первых дней жизни ребенка" , - добавил Кузин.

Сообщается, что самые низкие показатели по вирусному гепатиту В, в стране фиксируются в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях.

По кори, паротита, краснухи, у детей до 1 года, по итогам 11 месяцев 2019 года, этот показатель составляет 84,1%.

Как ранее сообщал УНН, в Германии собираются штрафовать за отказ от прививки детей от кори.