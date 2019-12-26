От коклюша в Ровенской области умер одномесячный ребенок

"24 декабря 2019 года в Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден", - сообщили в Минздраве.

Как отмечается, коклюш был затруднен двусторонней не госпитальной пневмонией.

"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако, ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - добавили в министерстве.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине четверть детей в возрасте до одного года не вакцинированные от дифтерии и полиомиелита.