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От коклюша в Ровенской области умер одномесячный ребенок

От коклюша в Ровенской области умер одномесячный ребенок

Киев  •  УНН

 • 17478 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерства здравоохранения.

"24 декабря 2019 года в Ровенской области от коклюша умер одномесячный ребенок. Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден", - сообщили в Минздраве.

Как отмечается, коклюш был затруднен двусторонней не госпитальной пневмонией.

"Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако, ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей", - добавили в министерстве.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине четверть детей в возрасте до одного года не вакцинированные от дифтерии и полиомиелита.

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