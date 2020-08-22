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На Буковине второй день подряд более 200 новых инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 10223 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Черновицкой области за последние сутки зафиксировали 208 случаев инфицирования COVID-19, что повторило вчерашний антирекорд региона, передает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.

На Буковине второй день подряд более 200 новых инфицированных коронавирусом

За последние сутки — было зафиксировано 208 случаев болезни, 8713 в целом. 42 человека — выздоровели за последние сутки, 5806 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов в сутки.

“В последние дни буковинцы активно пренебрегали собственной безопасностью. Случаи инфицирования случались на рынках, на курортах, в общественном транспорте и, конечно же, во время массовых гуляний. Как результат, имеем более 200 вновь выявленных инфицированных второй день подряд”, — написал Осачук.

Председатель ОГА добавил, что некоторые госпитальные базы загружены уже на 70%, 80% и даже 100%.

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 100 643 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2207 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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