У Чернівцях скасували святкові заходи до Дня Незалежності – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Через погіршення епідемічної ситуації у Чернівцях скасовано всі заходи з нагоди відзначення 29-ї річниці Незалежності України. Про це інформує у Facebook Чернівецька облдержадміністрація, передає УНН.
“У зв’язку із введенням „червоного рівня“ поширення епідемічної небезпеки у Чернівцях від 24 серпня, усі заходи з нагоди відзначення 29-ї річниці Незалежності України у місті скасовано”, — повідомили в ОДА.
В облдержадміністрації закликали свідомих чернівчан у День Прапора підняти стяг над своїми оселями, а у День Незалежності — “виконати державний гімн удома”.
У той же час, інформація про скасування святкових заходів відсутня на сайті Чернівецької РДА — там йдеться про перекриття руху тролейбусів в центрі міста.
“З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку під час проведенн урочистостей з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України 23 та 24 серпня з 9:00 до 10:30 буде призупинено рух електротранспорту по вул. І.Франка на ділянці від вул. А.Міцкевича до плоощі Центральної та площі Центральній на ділянці від вул.Руської до вул. Університетської”, — повідомили в РДА.
Як повідомляв УНН, напередодні комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновила рівні епідемічної небезпеки в розрізі адміністративних одиниць, тепер до “червоного” рівня небезпеки потрапили 14 адміністративних одиниць.