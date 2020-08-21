Укрзалізниця закрила продаж квитків по чотирьох "червоних" станціях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Укрзалізниця тимчасово закриває продаж квитків по чотирьох станціях, що розташовані на територіях, які напередодні були визначені комісією ТЕБ і НС як "червона зона" за рівнем поширення коронавірусу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби УЗ.
"З 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів. Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:
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- №702/701 Львів — Чернівці;
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- №136/135 Чернівці — Одеса;
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- №7/8 Київ — Чернівці;
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- №117/118 Київ — Чернівці;
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- №98/97 Ковель — Київ;
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- №46/45 Ужгород — Лисичанськ;
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- №88/87 Ковель — Новоолексіївка;
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- №122/121 Миколаїв — Рівне;
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- №232/231 Генічеськ — Івано-Франківськ", - зазначили в пресслужбі.
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Крім того, зазначається, що через епідемічні обмеження зміниться маршрут слідування поїздів з та до Чернівців:
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- №8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ);
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- №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ);
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- №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса);
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- №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
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Як повідомляв УНН, напередодні комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновила рівні епідемічної небезпеки в розрізі адміністративних одиниць, тепер до "червоного" рівня небезпеки потрапили 14 адміністративних одиниць.